Linha de ônibus com trajeto à Cidade do Natal começa a funcionar na quinta

A partir desta quinta-feira (7), começa a funcionar a linha especial do transporte coletivo 'Altos da Afonso Pena/Praça Ary' Coelho, com o objetivo de atender a população que deseja visitar a Cidade do Natal. O espaço natalino também será inaugurado na quinta.

O trajeto de ida e volta é pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, segue para a Cidade do Natal e volta para a praça, de segunda à sexta-feira.

A primeira saída da Praça será às 15h45 e às 23h37 encerra com o recolhe na praça. Em média, de 30 em 30 minutos o ônibus sairá da Praça Ary Coelho até a Cidade do Natal.

A linha, com tarifa usual para pagamento, seguirá disponível até o dia 7 de janeiro de 2024, quando encerram as atividades e programações na Vila Morena.

