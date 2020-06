Lotada! Mesmo com preço "salgado", estreia do “Bosque Drive-In” é sucesso

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Pátio lotado de carros, casais aconchegados, um bom filme e normas de biossegurança respeitadas, foi assim a primeira sessão do Cine Bosque Drive-In nessa quarta-feira (17).

Segundo informações da assessoria de imprensa do shopping, o filme assistido em dois telões e com áudio transmitido na rádio FM indicada foi “John Wick - Um novo dia para matar”.

No local, 64 preencheram o pátio e os clientes tiveram a temperatura aferida, e todos os funcionários envolvidos no funcionamento estavam trajados e respeitando as normas de biossegurança.

Para comer bastava acionar o aplicativo Gotap e aguardar o lanche dentro do carro. Já para ir ao banheiro era mais simples, bastava ligar o pisca alerta do veículo e um atendente fazia o acompanhamento até o sanitário.

Nesta sexta-feira, será a vez do filme “La La Land”, com início da sessão às 17h30 e término às 21h30, a assessoria ressalva que existem sessões esgotadas e é necessário "correr" para garantir uma vaga.

Os ingressos individuais custam R$ 60, e podem ser adquiridos pelo hotsite. A partir da compra, o cliente receberá um QRCode que deverá ser apresentado para acesso a sessão.

Quem preferir pode aderir à Meia Entrada Social, ou seja, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, a entrada passa a custar R$30. Crianças até 7 anos não pagam, e o estacionamento é gratuito.

