'Lua de Sangue' acontece no dia 3 de março e será parcialmente visível no Brasil

Eclipse está marcado para iniciar às 5h44, no horário de Brasília

01 março 2026 - 15h45Luiz Vinicius
Lua de sangue ocorrerá na próxima terça-feiraLua de sangue ocorrerá na próxima terça-feira   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um novo eclipse lunar total está previsto para a madrugada de terça-feira, dia 3, fenômeno conhecido popularmente como “Lua de Sangue” devido à coloração avermelhada que a Lua pode assumir durante a totalidade.

O eclipse acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra e impedindo a luz solar de chegar diretamente ao satélite natural. A luz que atinge a Lua passa pela atmosfera terrestre, que filtra as cores e faz com que o satélite pareça tingido de vermelho.

No entanto, a maior parte do Brasil não verá a fase de totalidade, afirma a astrônoma responsável pelo observatório consultado pela Agência Brasil. O país poderá acompanhar apenas as fases iniciais, como o eclipse penumbral e parcial, com a totalidade já abaixo do horizonte quando ocorrer.

Segundo o cronograma em horário de Brasília, o eclipse penumbral começa às 5h44 e a parcial às 6h50; a fase total, entre 8h04 e 9h02, não será visível no país. Quanto mais a oeste, maior o encobrimento observado, podendo chegar a até 96% no extremo oeste brasileiro, perto da totalidade.

Especialistas ressaltam que eclipses lunares são fenômenos relativamente frequentes, mas o Brasil terá de esperar até 25-26 de junho de 2029 para ver um eclipse lunar total com todas as fases visíveis em todo o território. 

