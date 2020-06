Marquinhos anuncia novo horário para toque de recolher

O prefeito Marquinhos Trad anunciou nesta sexta-feira (26), que o decreto do toque de recolher que define o isolamento domiciliar das 22h às 5h da manhã do dia seguinte será alterado novamente. A alteração será publicada no Diário Oficial de Campo Grande.

De acordo com Marquinho, o novo horário será das 23h às 5h da manhã, como uma forma de flexibilização para o comércio não ter a economia prejudicada.

Marquinhos ressalta que fez a alteração atendendo à pedidos dos comerciantes e trabalhadores. “O toque de recolher vai se iniciar às 23 horas e não mais às 22h como no decreto anterior, atendendo o apelo da Associação Comercial, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), dos motoristas de aplicativos, dos taxistas e do Sindicato de Garçons”, afirmou.

O prefeito também alega que a medida irá ajudar as pessoas que estão procurando uma alternativa de trabalho. “Até mesmo o pedido dos músicos nós vamos atender”, declarou.

Marquinhos finaliza que apesar de flexibilizar o horário do isolamento domiciliar, está intensificando a fiscalização durante a noite, e que agora “não tem mais justificativas”, para quebrar o toque de recolher.

Deixe seu Comentário

Leia Também