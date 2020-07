Marquinhos recomenda que igrejas façam cultos on line

O prefeito Marquinhos Trad recomendou durante a live desta terça-feira (15) que os responsáveis por instituições religiosas de Campo Grande, façam culto on line, aos finais de semana, para “ajudar a cidade”.

“Sábado e domingo podem fazer culto, mas estamos recomendando, se puder fazer o culto on line. Mas, se quiser presencial, está autorizado, com 30% da capacidade. Se quiser ajudar a nossa cidade, diminua a circulação de pessoas”, afirmou o prefeito.

Marquinhos determinou a paralisação, aos sábados e domingos, de todas as atividades econômicas e sociais não essenciais até o dia 31 de julho de 2020. As atividades religiosas, assim como as atividades mencionadas abaixo, são consideradas essenciais, portanto, têm autorização para operar durante aos fins de semana.

Atividades autorizadas:

Serviços de assistência à saúde, incluindo atividades da atenção primária a saúde e serviços médicos e hospitalares; farmácias e drogarias; hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas, centros de abastecimento de alimentos; serviços de infraestrutura, tais como fornecimento de água, esgoto, energia elétrica, distribuição de gás, telefonia e internet; atividades relacionadas à cadeia de resíduos; postos de combustíveis e serviços de apoio em rodovias; atendimento médico veterinário; serviços de entregas (delivery) e de segurança particular; serviços funerários; serviços de hospedagem; serviços de mobilidade urbana; atividades religiosas e ações de fiscalização e exercício do poder de polícia em geral.

