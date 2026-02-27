Minha Casa, Minha Vida: inscrições para 80 apartamentos no Nova Bahia vão até 20 de março

A oportunidade de conquistar a casa própria retorna a Campo Grande com a abertura das inscrições para o Programa Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nesta etapa, 80 apartamentos serão disponibilizados no Residencial Nova Bahia, bairro Nova Bahia.

As inscrições podem ser realizadas até 20 de março, exclusivamente pelo site da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab): www.agehab.ms.gov.br. Quem tiver dificuldade de acesso à internet pode buscar atendimento presencial em uma das unidades da Rede Fácil:

Aero Rancho: Av. Marechal Deodoro, 2603

Coronel Antonino: Rua Santo Ângelo, 51

Jardim Monumento: Av. Guri Marques, 5.465

Quem pode participar

Podem se inscrever famílias que atendam aos critérios do programa e mantenham os dados atualizados no sistema. O FAR prioriza famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, com atenção especial a:

Mulheres chefes de família

Pessoas negras

Pessoas com deficiência

Idosos

Famílias com crianças ou adolescentes

Pessoas em tratamento de câncer, doenças raras, crônicas ou degenerativas

Mulheres vítimas de violência doméstica

Famílias de povos indígenas e comunidades quilombolas

Moradores de áreas de risco

Pessoas cujo contrato habitacional anterior foi cancelado sem culpa própria

Famílias em situação de rua ou com trajetória de rua

Seleção e transparência

O sorteio será realizado na sala de reuniões da Agehab, em data ainda a ser definida, e terá transmissão ao vivo pelo YouTube do Governo do Estado, garantindo transparência em todo o processo.

Atualmente, mais de 40 mil pessoas aguardam oportunidades em programas habitacionais no Estado, mas aplicando os critérios de vulnerabilidade previstos no FAR, cerca de 7 mil famílias estão aptas a participar desta etapa.

O Governo Federal e o Governo Estadual reforçam que é essencial realizar a inscrição até o dia 20 de março e conferir todos os dados cadastrados, garantindo que estejam corretos e atualizados.

