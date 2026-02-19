Menu
Menu Busca quinta, 19 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Fev26
Cidade

Moradores da Vila Sobrinho relatam madrugada sem luz

A falta de energia começou na noite de quarta-feira (18) e segue sem previsão oficial de retorno

19 fevereiro 2026 - 08h30Sarah Chaves
Foto: TV AnhangueraFoto: TV Anhanguera  

Moradores da Vila Sobrinho, em Campo Grande, estão sem energia elétrica há quase 12 horas e cobram providências da Energisa. A interrupção começou por volta das 21h25 de quarta-feira (18) e avançou pela madrugada e manhã desta quinta-feira (19), sem previsão oficial de restabelecimento.

Segundo relatos, a falta de luz é recorrente no bairro, especialmente em dias de chuva e ventania, em razão da estrutura considerada antiga da rede de transmissão. Desta vez, porém, o problema se prolongou, gerando transtornos e prejuízos às famílias.

Entre as principais preocupações estão idosos e pessoas que dependem de medicamentos armazenados. Sistemas de segurança, como câmeras e cercas elétricas, também ficaram inoperantes. Moradores relatam ainda calor intenso durante a noite.

Em nota, a Energisa informou que está em atendimento às ocorrências provocadas pelo temporal que atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (18). Segundo a concessionária, árvores foram arrancadas e objetos arremessados pelo vento danificaram a rede elétrica em algumas localidades. As equipes atuam de forma contínua, inclusive durante a madrugada, para realizar reparos e reconstrução da rede.

A empresa afirmou ainda que nenhum bairro teve o fornecimento interrompido por completo, mas não detalhou prazo para o restabelecimento na Vila Sobrinho.

A distribuidora orienta que, em caso de tempestades, a população permaneça em local seguro, desligue aparelhos da tomada e não se aproxime de cabos rompidos. Clientes podem acionar os canais de atendimento pelo WhatsApp Gisa (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On ou pelo telefone 0800 722 7272

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Balneário em Bonito está sendo leiloado
Cidade
Leilões do Cine Campo Grande e do Balneário do SESC encerram na próxima semana
Justiça nega soltura de carpinteiro acusado de tentativa de feminicídio
Justiça
Justiça nega soltura de carpinteiro acusado de tentativa de feminicídio
Walter Carneiro, secretário de Estado da Casa Civil
Cidade
Controle de despesas equilibra Capacidade de Pagamento do Estado, diz secretário
Governadoria
Cidade
Executivo estadual impõe limite de gastos para manter equilíbrio fiscal
Foto: Divulgação
Polícia
Perseguição termina com prisão de traficantes no Parque do Lageado
MS mantém abastecimento regular enquanto capitais enfrentam racionamento
Cidade
MS mantém abastecimento regular enquanto capitais enfrentam racionamento
Bancos voltam ao funcionamento nesta quarta-feira
Cidade
Agências bancárias reabrem nesta quarta-feira a partir do meio-dia
'Complexidade técnica', diz prefeitura sobre intervenção no Consórcio Guaicurus
Justiça
'Complexidade técnica', diz prefeitura sobre intervenção no Consórcio Guaicurus
 Sete escolas disputam o título deste ano
Cidade
Carnaval na Capital leva 20 mil foliões à Praça do Papa na segunda noite
Centro de Especialidades Médicas (CEM) - Foto: Pedro H / Google
Saúde
Investigação do MPMS mira entrega de sondas e fraldas em Campo Grande

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Foto: Sectur
Cultura
Apuração define campeã do Carnaval 2026 em Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/2/2026