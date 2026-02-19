Moradores da Vila Sobrinho relatam madrugada sem luz

Moradores da Vila Sobrinho, em Campo Grande, estão sem energia elétrica há quase 12 horas e cobram providências da Energisa. A interrupção começou por volta das 21h25 de quarta-feira (18) e avançou pela madrugada e manhã desta quinta-feira (19), sem previsão oficial de restabelecimento.

Segundo relatos, a falta de luz é recorrente no bairro, especialmente em dias de chuva e ventania, em razão da estrutura considerada antiga da rede de transmissão. Desta vez, porém, o problema se prolongou, gerando transtornos e prejuízos às famílias.

Entre as principais preocupações estão idosos e pessoas que dependem de medicamentos armazenados. Sistemas de segurança, como câmeras e cercas elétricas, também ficaram inoperantes. Moradores relatam ainda calor intenso durante a noite.

Em nota, a Energisa informou que está em atendimento às ocorrências provocadas pelo temporal que atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (18). Segundo a concessionária, árvores foram arrancadas e objetos arremessados pelo vento danificaram a rede elétrica em algumas localidades. As equipes atuam de forma contínua, inclusive durante a madrugada, para realizar reparos e reconstrução da rede.

A empresa afirmou ainda que nenhum bairro teve o fornecimento interrompido por completo, mas não detalhou prazo para o restabelecimento na Vila Sobrinho.

A distribuidora orienta que, em caso de tempestades, a população permaneça em local seguro, desligue aparelhos da tomada e não se aproxime de cabos rompidos. Clientes podem acionar os canais de atendimento pelo WhatsApp Gisa (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On ou pelo telefone 0800 722 7272

