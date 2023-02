Morte de criança após afogamento comove socorristas

Testemunhas que estiveram na unidade de saúde no bairro Santa Emília na manhã desta quinta-feira (23), acompanhando o salvamento do menino de dois anos que morreu afogado, relatam comoção geral no lugar.



A criança foi levada para a unidade “já convalescendo” e recebeu os primeiros socorros dos profissionais de saúde até a chegada do Samu que passou cerca de uma hora realizando manobras de realização, sem sucesso.



Após a confirmação do óbito, a equipe do SAMU que atendeu a ocorrência saiu de dentro da unidade com o “semblante triste”.



Gritos de familiares foram ouvidos de dentro do local, e a mãe foi amparada por funcionários. A unidade de saúde teve as portas fechadas para preservar a privacidade da família que saiu bastante emocionada.

Caso

O menino de dois anos foi levado às pressas por familiares para a Unidade Básica de Saúde da Família do bairro Santa Emília na manhã desta quinta-feira (23), após um afogamento na piscina.

Devido a prematuridade da informação, ainda não se sabe como ocorreu a dinâmica dos fatos.





