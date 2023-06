Morte de criança em acidente na BR-262 abala Terenos: 'vai brilhar ao lado de Deus'

Sentimento de luto, tristeza e abatimento são visíveis em pessoas ligadas a família de Terenos que sofreu um grave acidente na noite desta terça-feira (20), na BR-262, no trecho para Campo Grande, que terminou com a morte de Elloa Vitória Morais Pedroso, de 2 anos.

Ela estava no veículo Ford Escort conduzido pelo seu pai Elier da Rocha Pedroso e a mãe Tais Marciana da Silva Morais dos Santos, socorridos em estado grave para a Santa Casa.

"Vai brilhar lá no céu ao lado de Deus, minha pequena princesa", disse o familiar Euler Pedroso. Muitas pessoas também desejaram melhoras aos pais que estão internados, principalmente para a mãe da criança.

"Quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco também. Que Deus conforte o coração da sua família, toda força do mundo a você nesse momento triste", disse uma amiga.

Uma pessoa relatou que havia visto a criança durante a terça-feira e chegou a cumprimenta-lá. "Eu tô até tremendo, são nossos vizinhos. Ontem eu brinquei com ela, ficou me dando oi".

Acidente - Conforme o apurado pelo JD1 Notícias, o acidente envolveu três veículos, sendo um Ford Escort, um Volkswagen Gol e um caminhão baú. A vítima estava sem cinto de segurança no Escort, quando o acidente aconteceu.

A dinâmica inicial aponta que o Escort seguia sentido Terenos/Campo Grande quando ao fazer uma curva, por motivos ainda a serem investigados pelas equipes policiais, o motorista acabou invadindo a pista contrária. Na ação, o veículo colidiu frontalmente contra o Gol que seguia na direção oposta, atingindo em seguida o caminhão baú.

Por conta do impacto, a criança [que estava sem cinto de segurança] foi projetada para fora do carro. Ela caiu às margens da rodovia, em um 'bueiro' no sistema de escoamento de água da pista.

