Motociclista morto na Ceará era mecânico e estava com moto de cliente no acidente

Maycon Ferreira da Silva Dias, de 29 anos, era mecânico e estava com a moto de um cliente quando perdeu sua vida em um acidente na tarde desta terça-feira (24), no cruzamento da Avenida Ceará com a rua da Paz, em Campo Grande. O rapaz tinha uma oficina mecânica e auto peças especializada em motocicletas no Jardim Noroeste.

Na rede social do jovem, uma publicação mostra o proprietário da motocicleta procurando pela família, para saber do velório, e sobre onde estaria o veículo envolvido no acidente.

Na postagem o rapaz escreve: "Eu sou o menino cliente dele, com quem ele bateu a moto e veio a falecer. Quero ir no velório dele, pois ele era meu maninho e também quero ver aonde está meu veículo" lamentou.

Em uma página com o nome de sua oficina, Maycon divulgava todo serviço prestado por ele, inclusive, amigos e clientes também ajudavam na divulgação recomendando o trabalho do rapaz.

O estabelecimento de Maycon tinha recém mudado para o Jardim Noroeste, que antes ficava no bairro Mata do Jacinto.

Acidente

O acidente ocorreu na tarde de ontem, no cruzamento da Avenida Ceará com a rua da Paz, o motorista do caminhão subia a Ceará, no sentido para a Avenida Mato Grosso, quando fez uma conversão indevida à esquerda, se chocando contra a moto.

Maycon foi socorrido pelo caminhoneiro, em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e tentou reanimar o rapaz por 40 minutos, mas ele não resistiu e veio a óbito ainda no local.

