MPMS cobra prefeitura sobre providÃªncias para reaver terreno invadido no Jardim Noroeste

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) cobrou da prefeitura de Campo Grande medidas para retomar um terreno invadido na região do bairro Jardim Noroeste e loteamento Chácara dos Poderes, onde há um galpão construído sobre logradouro público.

A determinação é da 34ª Promotoria de Justiça, que recebeu denúncia sobre a área invadida, solicitou diligências e teve a própria prefeitura confirmando a existência do galpão irregular.

Conforme apurado pela reportagem, o galpão possui área de 510 metros quadrados, é construído em alvenaria, com cobertura e piso cimentado. Foi expedido o Comunicado de Irregularidade, entregue ao caseiro, que se recusou a assinar.

