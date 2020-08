Obras na Ernesto Geisel serão retomadas amanhã

Depois de 9 meses paradas por atrasos nos repasses de recursos federais, as obras de revitalização e controle de enchentes no Rio Anhanduí serão retomadas nesta segunda-feira (10) e, com isso, a avenida Ernesto Geisel precisara ser interditada em alguns trechos.

Na nova etapa haverá mais movimentação de terra e um trecho de 1,5 km da pista bairro-centro da Avenida Ernesto Geisel será praticamente refeito, incluindo base e uma nova capa asfáltica que o projeto original não tinha.

O serviço será reiniciado pela construção de um novo interceptor da rede de esgoto que fica mais perto do meio-fio. Ele substituirá o atual, rente à margem esquerda sentido bairro do rio, onde também serão erguidas as paredes do gabião. Pelo interceptor é escoado o esgoto coletado na cidade até a Estação de Tratamento no Los Angeles.

A empreiteira responsável pelos dois lotes onde haverá intervenção (entre as ruas da Abolição e do Aquário) vai instalar o canteiro de obras ainda nesta semana. Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos estão trabalhando na reconstrução de um trecho de 20 metros do canal, que caiu durante uma forte chuva no mês de fevereiro.

Serão feitos 1.500 metros de interceptor, da altura da Rua Ceres até às proximidades do ginásio Guanandizão. Um trecho da Avenida Ernesto Geisel terá parte do aterro e o asfalto da pista inteira refeito desde a base. O trabalho será executado quadra a quadra, com acesso controlado para os moradores, reduzindo o impacto da interdição. Será aberta uma valeta rente ao meio-fio , com até 2,5 metros de profundidade.

Serão usados tubos de 90 centímetros de diâmetro, feitos com material mais resistente, Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV), que só é fabricado com prévia encomenda, com prazo mínimo de 60 dias para entrega. A tubulação custou R$ 900 mil e foi paga pela Águas Guariroba.

As obras no Rio Anhanduí tem como objetivo garantir a estabilização das margens do rio sem as paredes de gabião ou de concreto, quando chove muito na cabeceira dos córregos afluentes (Prosa e Segredo), a correnteza aumenta. A água, ao bater no barranco diretamente, derruba o aterro e provoca erosão, colocando em risco as pistas marginais.

A construção de mais bocas de lobo nas pistas marginais visa aumentar a capacidade de captação da enxurrada. Será feita uma ciclovia, urbanização e recapeamento das duas pistas da Avenida Ernesto Geisel, numa extensão de 1,6 km da Rua Santa Adélia até a Rua do Aquário.

A margem direita sentido centro-bairro já está “revestida”, protegida da erosão com paredões de gabião com até 9 metros de altura e placas de concreto. As cabeceiras da ponte para travessia na altura da Rua Bonsucesso foram refeitas após a construção no canal do rio de gabião embaixo da estrutura.

Rota alternativa

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) definiu a rota alternativa que os motoristas poderão adotar durante a interdição da pista bairro-centro da Avenida Ernesto Geisel entre as ruas Sol Nascente e Ceres.

Para quem estiver trafegando na Avenida Ernesto Geisel antes do pontilhão e quiser vir para o Centro, uma opção é entrar à direita, subir a Avenida Manoel da Costa Lima, entrar na Rua Antônio Bitencourt Filho para chegar a Avenida das Bandeiras.

Quem quiser ir para bairros como Jockey Clube e Marcos Roberto ou mesmo voltar a Ernesto Geisel mais abaixo, depois do trecho interditado, a rota será a seguinte: sobe pela Rua Sol Nascente, entra na Rua Pirineus, desce a Ceres e daí volta à Avenida Ernesto Geisel.

Para quem está na Rua José Paes de Farias, a opção é seguir pela Rua do Aquário e pegar Avenida das Bandeiras em direção ao centro. Continuará aberta a travessia do Rio Anhanduí pela Avenida Europa (na Vila Jacy), que passa a se chamar Rua Bonsucesso no outro lado da ponte (Bairro Marcos Roberto). Por esta rua, o motorista pode chegar ao Centro pela Avenida das Bandeiras e entrar mais adiante na Ernesto Geisel, pelas ruas Pirineus e Ceres. A interdição deve durar 90 dias.

