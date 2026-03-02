Ã”nibus do SESI leva inclusÃ£o digital Ã  melhor idade nesta quinta-feira na Capital

Na próxima quinta-feira (05), o ônibus de qualificação do SESI estaciona em frente à Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), na capital, para iniciar uma nova rodada de oficinas gratuitas voltadas à população com 60 anos ou mais.

A iniciativa faz parte do Projeto 60+: Inclusão digital para a melhor idade, que busca fortalecer vínculos sociais e incentivar o uso consciente das ferramentas digitais.

No ônibus adaptado, os participantes aprenderão:

Uso básico de smartphones

Navegação em aplicativos

Funcionalidades do WhatsApp

Dicas de comunicação e segurança online

As oficinas acontecem em duas turmas:

Oficina 1 – Manuseio de Smartphones e Aplicativos: 14h às 15h

Oficina 2 – Funcionalidades do WhatsApp: 15h às 16h

Cada turma tem 18 vagas, garantindo atendimento próximo e personalizado.

Em 2025, a primeira etapa do projeto, entre junho e setembro, registrou média de 12 alunos por oficina, com pico de 44 atendimentos em 03/06, mostrando forte adesão da melhor idade.

Como participar

As inscrições são presenciais, às quintas-feiras, das 13h às 14h, na Funtrab (Rua 13 de Maio, 2.773, centro). É necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Ao final, os participantes recebem certificado do SESI.

A ação reforça que nunca é tarde para aprender: a tecnologia se torna aliada da autonomia, autoestima e independência da população 60+.

