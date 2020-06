Operação: Detran-MS esvazia pátio de motocicletas

Flávio Veras, com informações do Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) esvaziou o pátiou de motocicletas na manhã desta terça-feira (9), devido a Operação Pátio Zero que iniciou em março deste ano. Com os leilões, foram retiradas do espaço, que já estava sobrecarregado, 4 mil motos.

A Coordenadora de leilão do Detran-MS, Sandra Regina Vera Celestino, explicou os veículos foram encaminhados para os pátios dos leiloeiros credenciados. “Isso irá facilitar o fluxo de processos, auxiliar na separação dos lotes para os próximos leilões e o controle da apreensão nos pátios terceirizados”, explicou.

Para o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, a medida é uma questão de saúde pública. “Já era o nosso foco assim que assumimos a diretoria, pois esvaziar os pátios do Departamento não se trata apenas de leilões e sim uma questão de saúde, uma vez que os veículos parados podem se tornar focos de dengue”, comentou.

Ainda conforme Rudel, de março a maio já foram removidos mais de dez mil veículos dos pátios das agências do Estado. “A Operação Pátio Zero também está trabalhando nas agências do interior e tem apresentando um ótimo resultado. Toda semana temos veículos sendo removidos e o intuito é que os pátios sejam esvaziados até o fim do ano”, concluiu.

O órgão já preparou dois leilões com veículos de circulação que devem estar com os certames abertos na próxima semana.

