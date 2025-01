Para reforçar estoques, Hemosul do HRMS abre as portas no sábado

Para atender doadores que trabalham durante a semana e moram na região do Aero Rancho, em Campo Grande, o Hemosul HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) abre as portas neste sábado (11), das 7h às 12h.

O local funciona normalmente de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h. A ampliação do horário de atendimento visa facilitar a rotina dos doadores que, por questões de trabalho ou outros compromissos, encontram dificuldades em doar durante os dias úteis.

A iniciativa busca atender à demanda de sangue e garantir um estoque regular para atender a todas as necessidades dos pacientes, especialmente neste período em que as doações caem. A unidade de hemoterapia do HRMS recebe, em média, 170 doações de sangue por mês.

Os interessados em doar devem se dirigir ao Hemosul HRMS, localizado nas dependências do hospital, com documento de identidade e estar em boas condições de saúde. O HRMS fica na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, no Aero Rancho.

