Pátio Zero: Visitação aos lotes de veículos do leilão está aberta até esta quinta

O período de visitação dos veículos apreendidos nos pátios do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está aberto nesta semana, das 7h30 às 11h30 e das 12h30 às 16h30. No total, 411 lotes de veículos deixarão os pátios através da Operação Pátio Zero, sendo 390 motocicletas e 21 automóveis.

Ainda conforme o Departamento, também serão leiloados 140.220 kg de material ferroso (ferro velho). No pátio do leiloeiro, localizados na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo 917, Jardim Veraneio, na Capital a visitação acontece até esta quarta-feira (20) e outro lote na Avenida Três Barras, 5003, Jardim Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, até quinta-feira (21).

Já os veículos inservíveis, há um único lote exposto no pátio do órgão, localizado nas unidades de Caarapó, Itaporã e Naviraí, cuja visitação também encerra no dia 21 de maio.

Para acessar os leilões de circulação, os sites são: www.vialeiloes.com.br e www.leiloesonlinems.com.br. Para o leilão de veículo inservível acesse www.leiloesonlinems.com.br.

