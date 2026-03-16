PGE abre processo seletivo de estÃ¡gio para universitÃ¡rios

Começam nesta segunda-feira (16) as inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado da PGE/MS (Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul). O prazo segue até 9 de abril.

Em Campo Grande, há oportunidades para estudantes de Direito, Ciências Contábeis, Jornalismo, Audiovisual, Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Já em Coxim, as vagas são apenas para acadêmicos de Direito.

Para participar, o estudante precisa preencher o formulário no Portal Estadual de Concursos e Processos Seletivos . Depois disso, deve enviar por e-mail o minicurrículo e o histórico escolar dos dois últimos anos cursados.

O estágio tem carga de quatro horas por dia, totalizando vinte horas por semana. Os selecionados recebem bolsa mensal de um salário mínimo e auxílio-transporte.

A seleção será feita em duas etapas: análise curricular para todas as áreas e entrevista apenas para a área de Jornalismo. Mais informações estão disponíveis no Diário Oficial do Estado.

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