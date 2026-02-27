Menu
Prazo para pagar a 2ª parcela do IPVA 2026 termina nesta sexta-feira em MS

Contribuintes que optaram pelo parcelamento devem ficar atentos para evitar encargos, restrições no licenciamento e outros transtornos administrativos

27 fevereiro 2026 - 16h27Taynara Menezes

Os proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul têm até esta sexta-feira (27) para pagar a segunda parcela do IPVA 2026. Manter o imposto em dia é fundamental para evitar encargos adicionais e garantir a regularidade do veículo, prevenindo impedimentos no licenciamento e demais transtornos administrativos.

A primeira parcela venceu em 30 de janeiro, dando início ao cronograma para quem não aderiu ao pagamento em cota única, modalidade que ofereceu desconto de 15% dentro do prazo estabelecido, um dos maiores praticados no país. Para esses contribuintes, o imposto pode ser dividido em até cinco parcelas, conforme o calendário: 1ª parcela – 30 de janeiro; 2ª parcela – 27 de fevereiro; 3ª parcela – 31 de março; 4ª parcela – 30 de abril; 5ª parcela – 29 de maio.

Guias digitais e planejamento antecipado

Em 2026, o Governo do Estado antecipou o lançamento das guias do IPVA. Desde novembro do ano anterior, os boletos passaram a ser emitidos exclusivamente em formato digital, ampliando o prazo para o planejamento financeiro dos proprietários e oferecendo mais comodidade no acesso ao serviço.

A medida integra o processo contínuo de modernização administrativa e reforça a política de estímulo à conformidade tributária.

Atualmente, cerca de 870 mil veículos compõem a base de incidência do IPVA em Mato Grosso do Sul. O valor mínimo estabelecido é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos, buscando equilibrar a arrecadação necessária ao Estado com a capacidade contributiva do cidadão.

 

