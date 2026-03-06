Menu
Menu Busca sexta, 06 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Cidade

Prefeitura alega problema em sistema por atraso no pagamento aos enfermeiros

No entanto, executivo ressalta que situação já foi regularizada e verba creditada nesta sexta

06 março 2026 - 15h55Luiz Vinicius
Enfermeiros paralisaram parte das atividades na Santa CasaEnfermeiros paralisaram parte das atividades na Santa Casa   (Rogério Paim)

A Prefeitura de Campo Grande informou por meio de nota, nesta sexta-feira, dia 6, que o pagamento do piso salarial dos enfermeiros foi credito.

O executivo municipal explicou que o atraso, segundo a nota, "ocorreu em razão de um problema pontual no sistema operacional utilizado em conjunto com a Caixa Econômica Federal", mas que já foi regularizado.

Essa situação, no entanto, motivou uma mobilização da categoria em frente a Santa Casa nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. A mobilização foi decidida após assembleia da categoria e envolve 50% dos trabalhadores da unidade.

Segundo o presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Mato Grosso do Sul, Lázaro Santana, a paralisação ocorreu para pressionar o município a repassar os recursos federais destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem.

De acordo com ele, o governo federal deposita mensalmente no Fundo Municipal de Saúde os valores destinados à complementação do piso. Após o recurso cair no fundo, a prefeitura tem até 30 dias para fazer o repasse às instituições de saúde responsáveis pelo pagamento aos profissionais.

No entanto, segundo o sindicato, atrasos têm sido frequentes em Campo Grande.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Corrida Sangue Bom chega à 9ª edição destacando a importância da doação
Comportamento
Corrida Sangue Bom chega à 9ª edição destacando a importância da doação
Após passar em Medicina na UFMS, aluna volta à escola para agradecer professores
Cidade
Após passar em Medicina na UFMS, aluna volta à escola para agradecer professores
Prefeita Adriane Lopes
Política
Adriane Lopes veta projeto que aumentaria transparência em contratos e convênios
Foto: Divulgação
Cidade
União inicia demarcação para proteger margens do Rio Paraguai
Centro de Comando e Controle Integrado de Mobilidade Urbana - Foto: Reprodução
Política
Prefeita veta projeto que proíbe multas de trânsito por câmeras em Campo Grande
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Homem é preso após ameaçar matar a ex com golpes de martelo em Campo Grande
Foto: Divulgação / PMMS
Polícia
Força Tática tira das ruas mais de 100 kg de drogas em Campo Grande e prende suspeito
Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do MS, Lázaro Santana
Cidade
Sem repasse do piso, enfermeiros apontam 'bola de neve' e fazem mobilização na Santa Casa
Juíza Katy Braun do Prado - Foto: Luciana Nassar
Justiça
Corte de gastos de Adriane Lopes compromete acolhimento de menores, aponta juíza
Crime em novembro de 2021 - Foto: Reprodução
Justiça
Homem que matou rival a facadas é julgado nesta sexta em Campo Grande

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
Polícia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
Polícia
Criança que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e são abusadas sexualmente em Campo Grande
Fachada UPA
Saúde
Prefeitura diz ao Ministério Público que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs