Prefeitura alega problema em sistema por atraso no pagamento aos enfermeiros

A Prefeitura de Campo Grande informou por meio de nota, nesta sexta-feira, dia 6, que o pagamento do piso salarial dos enfermeiros foi credito.

O executivo municipal explicou que o atraso, segundo a nota, "ocorreu em razão de um problema pontual no sistema operacional utilizado em conjunto com a Caixa Econômica Federal", mas que já foi regularizado.

Essa situação, no entanto, motivou uma mobilização da categoria em frente a Santa Casa nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. A mobilização foi decidida após assembleia da categoria e envolve 50% dos trabalhadores da unidade.

Segundo o presidente do Sindicato dos Enfermeiros de Mato Grosso do Sul, Lázaro Santana, a paralisação ocorreu para pressionar o município a repassar os recursos federais destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem.

De acordo com ele, o governo federal deposita mensalmente no Fundo Municipal de Saúde os valores destinados à complementação do piso. Após o recurso cair no fundo, a prefeitura tem até 30 dias para fazer o repasse às instituições de saúde responsáveis pelo pagamento aos profissionais.

No entanto, segundo o sindicato, atrasos têm sido frequentes em Campo Grande.

