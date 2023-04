Programe-se: Veja o que abre ou fecha na sexta-feira, feriado de Tiradentes

Diferente do feriado anterior, em que a folga foi prolongada para diversos setores na Capital, muitos locais devem abrir as portas no feriado Nacional de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), enquanto outros paralisam as atividades. O JD1, listou como deve ficar o funcionamento de alguns serviços neste dia, confira:

Unidades de Saúde- Na sexta-feira 21 e sábado 22, as UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninha, USF Silvia Regina e USF Noroeste estarão prestando serviços das 7h30 às 17h. Terá vacinação itinerante shopping Norte Sul Plaza, nos dias 21 e 22 das 10h às 18h; Dia 23; 11h às 19h. Já as UPAs e CRSs funcionam normalmente todos os dias.

Bancos- Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), não haverá atendimento nas agências bancárias no dia 21. As atividades seguem normais nos dias seguintes.

INSS- As agências (INSS) Instituto Nacional do Seguro Social, estarão fechadas no dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. Mas quem precisar tirar alguma dúvida ou fazer algum pedido, poderá usar os canais remotos de atendimento, como o telefone 135 e o Meu INSS.

Delegacias- Depac- De sexta a domingo, as delegacias 24 horas funcionarão normalmente, sendo elas: Deam (Delegacia de Defesa da Mulher), Dpca (Departamento de Polícia da criança e do Adolescente) e a 4ªDP (Delegacia de Polícia Civil). As demais retornam na segunda-feira (24), a partir das 7h30min.

Bioparque- No dia 21 de abril, o Bioparque Pantanal exercerá suas atividades normalmente, contudo, apenas para visitantes com horário agendado através do site.

Comércio- No dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, o comércio poderá funcionar normalmente em Campo Grande.

Repartições públicas estaduais- Não haverá expediente

Repartições públicas Municipais- Não haverá expediente

Shoppings- Shopping Bosque dos Ipês: As lojas, praça de alimentação e cinema funcionam normalmente neste dia, das 10h às 22h.

O Shopping Campo Grande irá manter seu horário de funcionamento das 10 às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza- Na mesma linha dos demais, o Shopping Norte Sul ficará aberto normalmente. Além das lojas e praça de alimentação, imunológicos contra a Covid-19 estarão sendo aplicados no local.

Feira Central- Ponto turírtico e gastronômico da Capital, a Feira Central estará aberta no horário de praste, das 16h às 23h na sexta-feira (21). No fim de semana os atendimentos seguem normais, das 12h às 00h no sábado e das 12h às 23h no domingo.

