Projeto Cidade Limpa começa hoje no bairro Lageado

Mais uma edição do projeto Cidade Limpa, começa nesta segunda (30), na Capital, e o bairro Lageado é o primeiro a receber as ações. O projeto tem por objetivo recolher resíduos de grande volume, como sofás, geladeiras, televisores e eletrodomésticos em geral que, quando descartados irregularmente, se tornam potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. Até o dia 04 outubro os moradores podem descartar estes materiais no ponto de coleta instalado na Rua Lúcia dos Santos (ao lado do CRAS Dom Antônio), que funciona de 07h às 16h.

A existência destes resíduos nas residências são possíveis depósitos e criadouros do mosquito da dengue, bem como a instalação, manutenção e proliferação de animais indesejáveis ao convívio humano (ratos, pombos, baratas e outros) e passíveis de transmissão de doenças, inutilizar/destruir alimentos ou sujar as residências. Estes objetos também expõem crianças a riscos de acidentes e, na estação das chuvas, podem entupir bueiros, provocando inundações.

A ação faz parte das estratégias que estão sendo adotadas pela prefeitura de Campo Grande para controlar os índices das doenças provocadas pelo mosquito. Este ano a Capital enfrentou uma epidemia de dengue com pico de mais de 9 mil notificações somente em um mês. Com retorno das chuvas, também é preciso intensificar as ações.

