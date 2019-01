Rios de Coxim e Corumbá atingem cotas de alerta e inundação

Devido ao período que mais ocorre as chuvas, a Defesa Civil estará monitorando inundações que possam ocorrem nos rios no estado até fevereiro. Em Corumbá e Coxim, nos últimos dias foram regisrado elevação do nível da água deixando em alerta o órgão.

Em Corumbá, o Rio Paraguai ultrapassou na região de Porto Esperança a chamada cota de inundação de 5,83 – quando o leito ultrapassa as margens – chegando aos 6,65 metros. “Entramos em contato com a coordenadoria municipal e não foram registradas ocorrências de inundação, mas estamos de prontidão caso seja necessário o suporte do Governo do Estado”, explicou o coordenador da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Fábio Catarinelli.

Em Coxim, o rio Taquari chegou hoje aos 4,17 metros e apesar de não apresentar risco já ultrapassou a chamada cota de alerta que é de 4,02 metros. Em todo o rstado, há 13 pontos de monitoramento, mas até esta quarta-feira (2) a situação está dentro da normalidade em todos os demais.

Até o final da semana estão previstas pancadas de chuva por todo o Mato Grosso do Sul, o que pode elevar ainda mais o nível dos rios deixando a Defesa Civil em alerta sobre risco de inundações.

“Em Aquidauana nos últimos dias, o rio chegou a subir dois metros em apenas 24 horas, o que reforça a necessidade de monitoramento constante para garantirmos a segurança da população”, enfatizou Catarinelli.

