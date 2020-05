Sábado registra apenas 40% respeita isolamento social em MS

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A adesão ao isolamento social em Mato Grosso do Sul para o último sábado (16) foi de 40,5%. O índice é a taxa média do distanciamento social mapeado nos municípios do Estado que para este dia, registraram variação entre 32,1% e 58,3% do pior para o melhor percentual.

Na Capital a movimentação nas ruas foi de mais da metade da população, enquanto apenas 39,9% permaneceu na área residencial. Já nos municípios do interior, Anaurilândia (32,1%), Figueirão (34,3%), Novo Horizonte (35,1%), Brasilândia (35,6%) e Nova Alvorada do Sul (36,1%), foram as cidades com menor isolamento social para o dia.

Distante do índice recomendado de 70%, algumas cidades conseguiram manter pouco mais da metade da população em casa. São elas: Paranhos (58,3%), Japorã (57,1%), Taquarussu (56%), Douradina (55,8%), Lagura Carapã (54,9%), Santa Rita do Pardo (54,7%) e Ribas do Rio Pardo (51,2%). Confira aqui o ranking geral das cidades.

A maior preocupação de autoridades estaduais continua sendo com o baixo número de pessoas que tem permanecido em quarentena, e consequentemente ficando expostas para contrair o vírus. Ao mesmo tempo que o isolamento social diminui, aumentam os casos confirmados de Covid-19, que já se faz presente em 38 cidades sul-mato-grossenses.

Enquanto cientistas de todo mundo trabalham para encontrar uma vacina capaz de combater o novo coronavírus, a única forma de se blindar é permanecendo em casa, além de seguir os protocolos de higiene e usar máscara de proteção caso haja necessidade de ter contato com pessoas de fora do convívio familiar. “Nosso inimigo é muito forte, perigoso, ardiloso e altamente contagioso”, pontuou o secretário de saúde, Geraldo Resende.

Coronavírus em números

Neste domingo (17.5) a Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou 62 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. O incremento de 12,2% de um boletim epidemiológico para o outro, é o maior já registrado no Estado. De maneira macro, Mato Grosso do Sul contabiliza 570 casos, 15 óbitos, e outros 69 estão sendo investigados.

