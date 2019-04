Sargento da PM morre depois de diagnóstico de dengue

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul emitiu nota de pesar sobre a morte do sargento PM RR Álvaro Portela de Siqueira. Ele morreu no sábado (28), aos 60 anos, na Santa Casa de Campo Grande, após complicações de saúde, posterior a diagnóstico de dengue.

Conforme a nota, o falecimento se deu devido a problemas de saúde que levou a falência múltiplas dos órgãos.

“O policial militar atuou muitos anos nesta capital e atualmente compunha o Corpo Voluntário de Militares da Reserva Remunerada – CVMRR e tinha como atribuição o Comando da Guarda do CIJUS do Tribunal de Justiça-MS”, diz a PM.

O velório foi realizado no cemitério Jardim das Palmeiras próximo a UCDB, onde também houve o sepultamento no sábado (27).

O Comandante-Geral da PM-MS, coronel PM Waldir Ribeiro Acosta em nome de toda a instituição se solidarizou e colocou o Fundo de Assistência Feminina PM-MS a disposição da família para dar todo o apoio necessário.

