O seguro desemprego deverá ser solicitado de forma online a partir desta segunda-feira (23), isso porque a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), será mais um dos órgãos públicos que suspenderá seus atendimentos por 15 dias, conforme autorizado no Decreto Estadual nº 15.395.

Este decreto, publicado em 19 de março de 2020, autoriza a adoção do Regime Excepcional de Teletrabalho por todos os servidores da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir do dia 23 de março de 2020.

Vale lembrar que o decreto vale apenas para serviços que possam ser prestados de forma remota e sem prejuízo ao serviço público, como medida necessária à continuidade do funcionamento da Administração Pública Estadual.

Como solicitar o seguro desemprego pela internet

A pessoa deverá baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Quando receber a documentação, sete dias após a dispensa para encaminhar o Seguro-Desemprego, o trabalhador pode acessar o Portal Emprega Brasil e clicar em “Quero me cadastrar” e então digitar dados pessoais, como CPF, nome e telefone, e responder a algumas perguntas sobre a vida laboral e previdenciária.

Pessoas que já possuem o cadastro bastam clicar em “Já tenho um cadastro” e informar a senha de acesso.

Uma vez com acesso à conta, é preciso clicar em “Solicitar Seguro-Desemprego” e informar o número do requerimento que está no comunicado de dispensa. Em seguida, confirmar a solicitação e obter um comprovante ao final do processo.

Se a solicitação online for concedida automaticamente, informará a emissão das parcelas acontece em 30 dias contados a partir da data de liberação pelo sistema.

Caso o sistema acuse alguma necessidade de validar a documentação ou erro, o cidadão deve comparecer à Funtrab ou Casa do Trabalhador quando esta retornar o atendimento ao público.

Deixe seu Comentário

Leia Também