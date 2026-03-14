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Suspeita de fraude no Mais Social leva governo de MS a bloquear cartÃµes

PolÃ­cia Civil e MinistÃ©rio PÃºblico jÃ¡ investigam o caso; governo estadual afirma manter canal de transparÃªncia no programa

14 marÃ§o 2026 - 07h50Vinicius Costa

O Governo de Mato Grosso do Sul instaurou processo administrativo para apurar suspeita de fraude envolvendo cartões do programa Mais Social por uma servidora pública. O caso já foi encaminhado ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil, que iniciaram diligências para investigar possíveis irregularidades no uso do benefício.

Segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead), o programa possui mecanismos permanentes de controle e monitoramento. A secretária Patrícia Cozzolino afirmou que a pasta mantém fiscalização rigorosa para evitar o uso indevido dos recursos destinados às famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a secretaria, análises de dados operacionais identificaram indícios de irregularidades na retirada e utilização de cartões de primeira via, incluindo divergências cadastrais e inconsistências no local de uso do benefício. Diante da situação, os cartões com suspeita de uso irregular foram bloqueados preventivamente.

O Mais Social é um programa de transferência de renda que atende famílias em situação de vulnerabilidade com auxílio mensal de R$ 450. A Sead afirma que realiza monitoramento contínuo do uso dos cartões em todos os 79 municípios do Estado.

Em auditorias recentes, o governo também identificou uso indevido do benefício para compras de bebidas alcoólicas, pagamento de jogos online, serviços de streaming e até despesas em motéis, o que resultou no bloqueio de alguns benefícios.

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