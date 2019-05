Thiago Brava será uma das atrações do Arraiá de Santo Antônio

O cantor sertanejo Thiago Brava está entre as atrações musicais que agitarão o público do Arraial de Santo Antonio, padroeiro de Campo Grande, que acontecerá em junho, na Praça do Papa.



Pela primeira vez, o evento recebe três atrações de renome nacional, além de Thiago, o cantor Manutti e a dupla Brenno Reis e Marco Viola também subirão ao palco nos dias de festa. As atrações serão das mais tradicionais, com estilo raiz, até os mais modernos, estilo sertanejo universitário.



A titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Melissa Tamaciro, afirmou que a intenção é atrair um público vasto, de todas as idades. “Temos músicos muito conhecidos em Campo Grande, que são figuras carimbadas dos bailões municipais, mas também temos sucessos atuais, que cantam aqueles hits que todo mundo sabe cantarolar. Dessa forma, cada vez mais, o Arraial se instaura como uma festa para a família campo-grandense”, explica.



No dia 13 de junho, dia em que o santo padroeiro da festa nasceu, o Grupo Laço de Ouro abre a programação musical fazendo todo o público bailar ao som do chamamé, da vanera e do rasqueado.



Logo depois, o sertanejo Manutti, nascido no interior de Mato Grosso do Sul, reproduz um estilo de sertanejo mais jovem e anima a galera com os sucessos “Gasto e Nem Ligo”, “Terra do Nunca” e “Mesa 12”.



Na sexta-feira (14), Max Henrique é o primeiro a se apresentar. Após o sertanejo, é a vez da dupla mais “bruta” do Brasil, João Lucas e Walter Filho, encerrar a programação do dia.



No dia seguinte, sábado (15), a programação musical fica ainda mais extensa. Sobem ao palco a dupla David e Guilherme, depois é a vez de Brenno Reis e Marco Viola. O cantor responsável pelo hit “Dona Maria”, Thiago Brava, é quem fecha com chave de ouro o Arraial de Santo Antônio de Campo Grande.



Os shows musicais começam a partir das 19 horas, em uma estrutura montada especialmente para as apresentações na Praça do Papa, localizada na Vila Sobrinho.

