Tio relembra apego a Ryan e última mensagem: "Ficava feliz pelas minhas vitórias"

Com os olhos cheios de lágrimas e ainda com as roupas que Ryan de Oliveira Souza, de 17 anos, usava no momento do acidente, o tio Davi de Oliveira, de 52 anos, motorista, lamentou profundamente a morte do seu sobrinho na Avenida Marechal Deodoro, em Campo Grande. Ele esteve no local do acidente na manhã desta quinta-feira (13), acompanhando os reparos da via.

Bastante apegado ao sobrinho, a última lembrança que o tio carregará em sua memória é a mensagem que ele recebeu no WhatsApp, torcendo para ele comprar a caminhonete que queria.

"Quando eu conquistava alguma coisa, ficava feliz pelas minhas vitórias. A última mensagem no WhatsApp era dele torcendo para eu comprar uma caminhonete nova. Era como um filho, muito apegado a mim", disse bastante emocionado.

Para a reportagem, Davi relatou que Ryan retornava do seu serviço e o acidente aconteceu por volta das 18h, momentos após ele ter ido abastecer sua motocicleta. Ele ainda estava com a camiseta do emprego e que essa cena partiu seu coração.

O dia, no entanto, vai ficar bastante marcado na vida dos familiares. Tudo isso porque o jovem acabou morrendo no dia do aniversário do irmão mais novo. "É muito triste, muito triste", disse Davi, chorando ao lembrar que recebeu a notícia enquanto ia para um supermercado.



Doação de órgão e processo

O tio explicou que o corpo ainda não foi liberado do IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), pois a cabeça do jovem havia sido esmagada e houve exposição de massa encefálica, já que o capacete ficou totalmente destruído.

Davi também aproveitou para dizer que a família decidiu doar as córneas de Ryan Souza.

A família decidiu entrar com um processo contra a Prefeitura de Campo Grande, em virtude do buraco existente na pista, que teria causado o acidente que culminou na morte do jovem.

O motorista disse que a ação não tem a ver com dinheiro, mas sim com intuito de salvar novas vidas e evitar novos acidentes com buracos abertos pela cidade. "O dinheiro não vai trazer meu o sobrinho de volta", enfatizou.

