TVE apresenta nova grade e adere a tecnologia digital

Funcionários, colaboradores e representantes da Rádio, do Portal e da TV Educativa se reuniram na manhã desta quarta-feira (24) no auditório Ueze Elias Zahran, no Palácio das Comunicações, afim de discutir o planejamento de ações no segundo semestre de 2019 e início do ano que vem. Conforme determinação do governador Reinaldo Azambuja até o primeiro trimestre de 2020, mais de 70% da população receberá o sinal digital da TVE Cultura em canal aberto.

O diretor-presidente da Fertel Bosco Martins se reuniu com todos os que fazem parte da TVE para os planejamentos da emissora. Além do planejamento foi apresentada também a nova grade da TV e da Rádio.

Bosco juntamente com os coordenadores setoriais fizeram uma avaliação sobre as mudanças e demandas já implementadas com o novo organograma: escalas noturnas e de fins de semana para produção e retransmissão de eventos ao vivo organizados pelas prefeituras da capital e interior, ou pelo governo do estado por meio de suas fundações de Esporte e de Cultura.

O setor de Tecnologia da Informação e Inovação, coordenada por Josemir Constantino Bispo, fez a apresentação do novo Portal da TVE Cultura, e explanou sobre o planejamento e implantação das novas tecnologias apresentando aos colaboradores e o funcionamento prático da “Tribo Digital”, em que cada colaborador será um compartilhador de conteúdo, por meio de redes sociais. Com um “template” com a marca da Educativa dizendo “SOU E,” “cada funcionário ou colaborador passará a usar a camisa digital da Fertel em suas redes sociais,” explicou Bispo.

Nova era

Com a reestruturação e digitalização, a TVE Cultura, leva sua programação, por meio do satélite Star One C2, e na concretização da interiorização de seu sinal, chegará há mais de 70% dos lares de MS. Além de Dourados e a Capital, que já recebem o sinal digital esses outros 19 municípios começarão receber a visita dos técnicos que farão processo de digitalização no interior: Antônio João, Anaurilândia, Bodoquena, Coxim, Eldorado, Fatima do Sul, Glória de Dourados, Ivinhema, Iguatemi, Rio Negro, Sete Quedas, Miranda, Pedro Gomes, Bonito, Maracaju, Nioaque, São Gabriel do Oeste, Naviraí e Rio Verde de Mato Grosso.

Atualmente, com acesso pelas redes sociais a TVE Cultura atinge diariamente 77 mil telespectadores, obtendo mais de mil visualizações no canal do Youtube.

Expansão do sinal

Por determinação do governador do estado, Reinaldo Azambuja e do secretário de Governo, Eduardo Riedel, até o primeiro trimestre de 2020, mais de 70% da população receberá em seus lares o sinal da TVE Cultura em canal aberto e totalmente digital. Isto significa a expansão da emissora pública para outros 19 municípios do estado, além da Capital e de Dourados.

