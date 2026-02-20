Menu
Vacinação antirrábica chega à região do Anhanduizinho nesta sexta-feira (20)

As equipes da CCZ fazem visita domiciliar nos bairros Centro-Oeste, Parati e Piratininga

20 fevereiro 2026 - 08h34Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

A vacinação antirrábica feita por equipes da Gerência de Controle de Zoonoses (GCZ) chega na região do Anhanduizinho nesta sexta-feira (20), atendendo cães e gatos.

A aplicação do imunizante acontece no período da manhã, quando as equipes passam em todos os imóveis dos bairros Centro-Oeste, Parati e Piratininga para vacinar os animais que ainda não receberam a vacina nesta campanha. A estimativa é que 180 mil cães e gatos sejam imunizados. 

Os moradores dessas regiões que não estiverem em casa durante a passagem dos agentes podem levar seus animais até a sede do CCZ, onde a vacina está disponível todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e finais de semana e feriados, das 6h às 22h. 

A GCZ fica na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601 – Vila Ipiranga. 

