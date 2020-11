Vídeo: Prefeitura limpa terreno que servia para descarte de lixo na capital

Equipes da Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos (SISEP) retirou, na manhã desta quarta-feira (18), alguns resíduos descartados em um terreno que tem sido usado por populares para descarte de lixo, no bairro Villa Fernanda – Campo Grande.

Em conversa com o JD1 Notícias, o presidente da Associação de Moradores do Residencial Ronaldo Tenuta, Carlos Alberto Romero, 42 anos, disse que direto tem alguém jogando lixo na região. “Sempre começa com uma coisinha, quando a gente vê já está uma montanha de lixo, galho, etc.”, diz ele contando como começa a sujeira no local.

“É um lugar onde todo mundo que entra no bairro tem que passar, está na via de acesso da região. Não tem como deixar sem limpar. Aqui não tem uma placa que possa sinalizar para que ninguém jogue lixo”, continua.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Carlos agradece a Sisep pela limpeza e alerta que, a partir de hoje, quem jogar lixo será autuado direto pela Guarda Municipal, para que a infração não aconteça novamente.

Tem alguma reclamação a fazer do seu bairro, entre em contato com a nossa redação clicando neste link .

Assista ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também