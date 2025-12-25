Menu
Menu Busca quinta, 25 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Cidade

Vídeo: 'Sem a Santa Casa, a saúde do Estado entra em colapso', médico relata dificuldades

O profissional fez um apelo para o poder público e alertou para situação vivida por funcionários e pacientes

25 dezembro 2025 - 16h14Sarah Chaves
Dr. Eduardo ValentimDr. Eduardo Valentim  

O médico Eduardo Valentim, cirurgião cardíaco que atua em Campo Grande desde 2012, divulgou um vídeo em que faz um alerta público sobre a crise enfrentada pela Santa Casa de Campo Grande.

Eduardo Valentim destacou que a instituição sempre foi referência para atendimentos de alta complexidade e que médicos de diversas especialidades seguem empenhados em oferecer o melhor atendimento possível. No entanto, afirmou que o hospital atravessa uma fase crítica, com meses de atraso no pagamento de salários. “Antes que falem que médico é mercenário, eu gostaria que todos entendessem que o médico também é cidadão, é pai, tem família e responsabilidades”, disse.

O cirurgião relatou que a instabilidade financeira tem afetado diretamente a vida pessoal dos profissionais. Segundo ele, há colegas que não conseguem planejar a compra de um imóvel ou mesmo decidir ter filhos por falta de previsibilidade.

Ele também alertou para o risco de redução de equipes e paralisações, não por vontade dos profissionais, mas por necessidade. “Às vezes vamos ter que largar plantões e sobreavisos para trabalhar em outros lugares e sustentar nossas casas”, disse. Eduardo Valentim afirmou ainda que os repasses atuais não cobrem as despesas da instituição e que há risco real de colapso no atendimento. “Sem a Santa Casa, a saúde do Estado entra em colapso”, declarou, pedindo apoio das autoridades e defendendo a mobilização com a campanha “Salvem a Santa Casa de Campo Grande”.

Após dias de paralisações e manifestações, os servidores da Santa Casa de Campo Grande chegaram a um acordo com a diretoria para o pagamento do décimo terceiro salário. Em assembleia, ficou definido que o benefício será quitado em duas parcelas, e não em três, como havia sido inicialmente proposto.

Com o acordo, médicos, enfermeiros, técnicos, trabalhadores dos serviços gerais e da cozinha receberam 50% do valor na quarta-feira (24), enquanto o restante deverá ser depositado até o dia 10 de janeiro de 2026. Apesar do pagamento, a Santa Casa segue enfrentando um cenário de incertezas, com dívidas acumuladas, déficit financeiro, problemas de abastecimento, superlotação e dificuldades operacionais já divulgadas pela própria instituição e acompanhadas pelo JD1 Notícias.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagens promocionais: A empregada, Bob Esponja e Avatar: Fogo e Cinzas
Cidade
Nova aventura de Bob Esponja chega às telas no Natal
Imagem criada com auxílio de IA
Cidade
Agetran divulga interdições em Campo Grande até o fim do ano
Foto: José Augusto/Ônibus Brasil
Cidade
Passagem do 'busão' custa R$ 2 no Natal em Campo Grande
Foto: Divulgação/SECCG
Cidade
Diretoria sindical percorre lojas e reforça diálogo com comerciários
Catedral Santo Antônio
Cidade
Arquidiocese divulga programação de missas de Natal na Capital
Centro de Campo Grande
Cidade
Ainda dá tempo! Lojas do Centro ficam abertas até às 17h nesta quarta-feira
Foto: Solurb
Cidade
Solurb altera coleta de lixo nesta semana do Natal; confira
Augusto Heleno chega para cumprir prisão domiciliar
Cidade
Augusto Heleno cumprirá prisão domiciliar
A corrida foi realizada neste sábado
Cidade
Ilumina Running reúne milhares e doa tênis a jovens atletas de MS
Lei institui data para conscientização sobre acidentes com escorpiões na Capital
Cidade
Lei institui data para conscientização sobre acidentes com escorpiões na Capital

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Polícia
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II