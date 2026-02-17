Vitinho Park tem promoção de passaporte no Bosque dos Ipês

O Vitinho Park está com promoção no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Durante o mês de fevereiro, o parque oferece passaporte por R$ 35 por sessão, com compra antecipada exclusiva pelo site oficial.

O passaporte dá direito a utilizar os brinquedos durante o período da sessão escolhida. O ingresso é individual, válido para um dia e horário específicos. Todos pagam meia-entrada.

O parque conta com atrações voltadas a diferentes faixas etárias e funciona dentro do shopping.

Horários

Segunda a sexta

Sessão das 19h às 22h

Sábado, domingo e feriados

• 1ª sessão das 14h às 18h

• 2ª sessão das 18h às 22h

Como comprar

Os ingressos promocionais estão disponíveis exclusivamente no site: https://vitinhopark.com.br

