Vitinho Park tem promoção de passaporte no Bosque dos Ipês

O Vitinho Park está com promoção no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Durante o mês de fevereiro, o parque oferece passaporte por R$ 35 por sessão, com compra antecipada exclusiva pelo site oficial.
O passaporte dá direito a utilizar os brinquedos durante o período da sessão escolhida. O ingresso é individual, válido para um dia e horário específicos. Todos pagam meia-entrada.
O parque conta com atrações voltadas a diferentes faixas etárias e funciona dentro do shopping.
Horários
Segunda a sexta
Sessão das 19h às 22h
Sábado, domingo e feriados
• 1ª sessão das 14h às 18h
• 2ª sessão das 18h às 22h
Como comprar
Os ingressos promocionais estão disponíveis exclusivamente no site: https://vitinhopark.com.br
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
PM rebate acusação de "extermínio" após morte de travesti em Campo Grande
Cidade
MS adere à campanha nacional contra assédio as mulheres durante o Carnaval
Cidade
Ponte Bioceânica está a 100 metros de conectar Brasil e Paraguai
Cidade
No MPMS, indígenas pressionam prefeitura por terrenos prometidos no Jd. Inápolis
Polícia
Mulher é esfaqueada pelo companheiro e espera mais de três horas por atendimento médico
Justiça
TJ nega trancamento de ação contra capitão da PMMS por constituição de empresa
Cidade
Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande
Cidade
Agetran inicia Operação Carnaval 2026 com esquema especial no transporte coletivo
Cidade
Justiça Itinerante suspende atendimentos no Carnaval
Cidade