Com uma chuva que já dura horas em diversas regiões de Campo Grande nesta terça-feira (18), diversas regiões da Capital enfrentam ruas completamente alagadas, com algumas regiões ficando “embaixo d’água”.

O meteorologista Natálio Abrahão alertou para a possibilidade de enchentes e transbordamentos em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, que devido ao calor e umidade, teve o solo potenciado para esse tipo de evento.

Em vídeos enviados ao WhatsApp do JD1 , é possível ver que a tempestade está afetando diversas regiões da Capital, desde o Guaicurus e Los Angeles até o Lago do Amor e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Em uma série de vídeos gravados na região do Guaicurus, é possível ver que a chuva chegou a inundar as principais vias do bairro, com veículos ficando quase completamente submersos devido a profundidade da água.

Já no Los Angeles, a rua acabou virando um “lago”, com a água da chuva submergindo por completo as vias e as calçadas, chegando a entrar em estabelecimentos e casas da região.

Nem mesmo o Lago do Amor, um dos principais cartões postais da Capital, foi poupado da chuva, com um trecho próximo ao local ficando inundado, com água batendo próximo da porta de alguns veículos.

Na UFMS, a situação não foi diferente, com os alunos seguindo com seus estudos em meio à água que começa a inundar a instituição de ensino.

