JD1TV AGORA - 'Gabriel Medina de CG': Motociclista 'surfa' enxurrada no Aero Rancho

Um homem, que estava de capacete aparentando ser motociclista, foi visto ‘surfando’ a enxurrada que descia pela Avenida Campestre, localizada no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, durante a tarde desta terça-feira (18).

Enquanto filmava o volume de água, uma moradora assustou ao ver o homem aparecendo ‘do nada atrás de uma onda’. Algumas pessoas, que a acompanhavam, chegaram a dar risada da situação.

Alerta – As chuvas intensas devem continuar ocorrendo em Campo Grande e em outras cidades de Mato Grosso do Sul até o final de semana.

O meteorologista Natálio Abrahão alertou para a possibilidade de enchentes e transbordamentos em algumas regiões do estado, devido ao calor e umidade, o solo foi potenciado para esse tipo de evento.

Os ventos podem ficar a cima dos 60km/h, com queda de raios e granizo.

Assista ao vídeo: