Calor e chuva marcam a terça-feira em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para esta terça-feira (23) em Mato Grosso do Sul indica um dia típico de verão, com calor, alta umidade e aumento das instabilidades atmosféricas ao longo do dia.

As manhãs começam com sol entre nuvens em grande parte do estado, mas, a partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva isoladas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente em áreas do interior.

Há probabilidade de chuvas mais intensas e tempestades localizadas, favorecidas pelo aquecimento diurno, pela elevada umidade e pela atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, transportando ar quente e úmido, o que aumenta a sensação de abafamento. As rajadas podem variar entre 30 e 50 km/h, com picos superiores de forma pontual.

As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões. No sul, cone-sul e região de Dourados, os termômetros devem marcar mínimas entre 21°C e 24°C, com máximas entre 30°C e 34°C. No Pantanal e sudoeste, as mínimas ficam entre 24°C e 27°C, enquanto as máximas podem alcançar de 32°C a 36°C. Já nas regiões do Bolsão, norte e leste, as máximas podem chegar a 38°C.

Em Campo Grande, a terça-feira será de sol com variação de nebulosidade pela manhã e possibilidade de chuva a partir da tarde. As temperaturas na Capital variam entre 23°C e 31°C, com ventos moderados e sensação térmica elevada durante boa parte do dia.

