Calor intenso retorna e põe máximas de 37°C nesta terça em Mato Grosso do Sul

Não demorou muito para que o calor intenso retornasse com tudo para Mato Grosso do Sul, embora houvesse episódios rápidas de chuva nos últimos dias. Nesta terça-feira, dia 10, a expectativa é de máximas de 37°C.

Mas nem toda as regiões poderão ter calor o tempo todo. nas regiões norte e nordeste do estado, a atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul favorece a manutenção das instabilidades, com possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a condição para chuvas permanece ao longo da semana. Em pontos isolados do estado, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

