Calor intenso segue presente, mas chuvas podem aparecer nesta quarta em MS

O calor segue predominante em Mato Grosso do Sul e a quarta-feira de cinzas, dia 18, não será diferente. As temperaturas máximas poderão estar próximas aos 38°C em algumas regiões do Estado.

Porém, a meteorologia explica que poderão ocorrer momentos de tempestades devido o avanço de uma frente fria, que deverá provocar a instabilidade no clima sul-mato-grossense.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os maiores acumulados são previstos para as regiões centro leste, norte e nordeste do estado. Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 22°C e máximas podendo chegar a 38°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 35°C.

