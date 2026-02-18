Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Águas Guariroba - Fev26
Clima

Calor intenso segue presente, mas chuvas podem aparecer nesta quarta em MS

Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 35°C

18 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Calorão e tempo seco devem predominar em MSCalorão e tempo seco devem predominar em MS   (Foto: Chico Ribeiro)

O calor segue predominante em Mato Grosso do Sul e a quarta-feira de cinzas, dia 18, não será diferente. As temperaturas máximas poderão estar próximas aos 38°C em algumas regiões do Estado.

Porém, a meteorologia explica que poderão ocorrer momentos de tempestades devido o avanço de uma frente fria, que deverá provocar a instabilidade no clima sul-mato-grossense.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os maiores acumulados são previstos para as regiões centro leste, norte e nordeste do estado. Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 22°C e máximas podendo chegar a 38°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 35°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuva
Clima
Carnaval segue com calorão de 38°C em Mato Grosso do Sul
Sol raiou em Campo Grande
Clima
Calor de 39°C toma conta de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Calor intenso reaparece e domingo de Carnaval deve ter muito sol em MS
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Sábado de Carnaval tem promessa de sol, mas risco de chuva em MS
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Sexta-feira pode ter mudança no tempo com avanço de frente fria em MS
Céu azul mais uma vez e sol logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Clima de MS segue com máximas acima dos 35°C nesta quinta-feira
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande
Clima
Temperaturas seguem altas nesta quarta-feira em Mato Grosso do Sul
Céu bastante azul em Campo Grande
Clima
Calor intenso retorna e põe máximas de 37°C nesta terça em Mato Grosso do Sul
Tempo segue estável em Campo Grande
Clima
Avanço de frente fria pode provocar tempestades em MS nesta segunda-feira
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Instabilidade no clima pode voltar neste domingo em MS com ajuda de frente fria

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad