Calorão predomina em MS e termômetros podem chegar a 40°C neste sábado

O sábado (7) será marcado por calor intenso em Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem chegar aos 40°C em algumas regiões do estado. A previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade ao longo do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o cenário é provocado pela atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo mais estável e favorece a elevação das temperaturas em grande parte do estado. Além do calorão, outro fator que chama atenção é a baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 15% e 35%, níveis considerados de alerta para a saúde.

Mesmo com o tempo firme, não estão descartadas pancadas de chuva rápidas e isoladas, principalmente nas regiões mais ao norte de Mato Grosso do Sul. Em pontos isolados, essas instabilidades podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e chuva mais intensa, mas a tendência é que ocorram de forma localizada e passageira.

Em relação às temperaturas, as regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados devem variar entre 22°C e 39°C. No Pantanal e no sudoeste do estado, os termômetros podem chegar aos 40°C, com mínimas de 24°C. Já nas regiões Bolsão, Norte e Leste, as mínimas ser e 21°C e as máximas de 38°C.

Na Capital, o sábado também será quente, com temperaturas mínimas de 23°C e máximas que podem atingir 36°C, mantendo a sensação de abafamento durante boa parte do dia.

