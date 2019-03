Campo Grande e outras 43 cidades estão sob alerta de tempestade

A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul emitiu nesta segunda-feira (11) alerta de tempestade para Campo Grande e outros 43 municípios do estado, entre eles, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. O aviso é de chuvas intensas para as próximas 24 horas.

Estão na rota das tempestades, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta pede para que a população evite áreas alagadas e informa riscos de quedas de árvores, descargas elétricas e granizo. As chuvas podem chegar a 50 milímetros por hora. Já os ventos podem atingir os 60 quilômetros por hora.

Instruções

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

Confira as cidades que estão sob alerta

Devem ficar em alerta moradores dos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Douradina, Dourados, Figueirão e Inocência.

Também devem ficar atentos quem vive em Jaraguari, Ladário, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Terenos e Três Lagoas.

