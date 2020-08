Campo-grandenses poderão aproveitar sol e céu claro neste sábado

O final de semana começa com tempo claro neste sábado (8), em todo o Mato Grosso do Sul, de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro).

Em Campo Grande haverá predomínio de sol, e temperatura pode chegar a 32ºC durante a tarde e fica em 19ºC no período da noite.

A capital pode registrar baixa umidade relativa do ar chegando a 15% neste sábado. A recomendação com os cuidados com a saúde são redobrados no clima mais seco, é importante ingerir líquidos regularmente e não ficar muito tempo exposto ao sol.

Já no interior do Estado, as temperaturas poderão variar entre de 15ºC a 37 °C com vento fraco a moderado em todas as regiões.

Confira como será a temperatura nas principais cidades:

