Capital amanhece com céu claro e terá períodos nublados

O céu da capital sul-mato-grossense fica claro com períodos de parcialmente nublado nesta quinta-feira (8), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura máxima pode chegar a 32ºC. Já a temperatura mínima deve ficar em 20ºC.

Os ventos serão fracos a moderados com rajadas. A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 30% a 85%.

Já para Mato Grosso do Sul, o instituto prevê céu claro com névoa seca e períodos de parcialmente nublado, e temperaturas entre 15ºC a 34ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também