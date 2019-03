Capital está sob alerta de tempestade até quinta

Passada a folia do carnaval, Campo Grande está sob alerta de tempestade desde as 14h desta quarta-feira (6). O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a tempestade pode atingir outros 72 municípios de Mato Grosso do Sul.

Os municípios estão em alerta até às 2h desta quinta-feira (7). Confira as cidades que podem ser atingidas:

Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas, Vicentina e Água Clara, Alcinópolis, Amambi, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Figueirão, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorão, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina.

Deixe seu Comentário

Leia Também