Casacos leves podem ser úteis nesta segunda que terá miníma de 18°C

A previsão é de céu nublado com expectativa de chuva em todas as regiões do Estado nesta segunda-feira (21), de acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

Com as temperaturas amenas e precipitação de chuva, o Estado respira um pouco após longo período de seca, esta semana começa com a variação na umidade relativa do ar estimada entre 45% a 80% ao longo do dia .

Em Campo Grande, no final da tarde de ontem e início da manhã de hoje, em houve chuvisco em alguns pontos, e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda há previsão de pancada de chuva isolada na capital, e a temperatura máxima não deve passar dos 26°C, enquanto a mínima fica na casa dos 18°C.

Já as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 13 °C a 32 °C. Confira o mapa abaixo.

