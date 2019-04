Chuva muda terça-feira e céu será nublado na capital

As temperaturas caíram nesta manhã de terça-feira (23) e a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As informações são do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda conforme o Inmet, os termômetros podem registrar temperatura máxima de 26ºC, e a mínima não deve passar dos 19ºC.

A umidade relativa do ar máxima fica em 95%, sem oferecer nenhum risco a população campo-grandense.

Para o Mato Grosso do Sul, o instituto prevê tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve chegar a 34ºC, e a mínima não deve passar dos 18ºC.

