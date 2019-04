Chuvas intensas podem atingir 71 municípios de MS

Um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de chuvas intensas para 71 municípios de Mato Grosso do Sul é válido até 10h da quarta-feira (3).

Segundo o instituto, os ventos podem chegar a 60Km/h e pode chover até 30mm/h com baixo risco de corte de energia elétrica, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A previsão para a quarta-feira é de tempo seco e pancadas de chuva com trovoadas em todo o estado. O tempo deve permanecer nublado, principalmente na região oeste e sul.

A máxima pode chegar aos 36°C e a mínima 21°C no interior. Já na capital a máxima fica na casa dos 30°C e a mínima nos 23°C. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 80%.

A recomendação do Inmet é que a população não se abrigue debaixo de árvores nem estacione seus veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propagando, sob risco de quedas e descargas elétricas.

Em caso de acidentes ou ocorrências, entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros no 193.

Os municípios em alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Amambaí , Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Figueirão, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul.

As cidades de Paranhos, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, São Gabriel do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Vicentina, também estão na lista do Inmet.

