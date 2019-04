Terça-feira será de céu nublado e pancadas de chuvas isoladas

A terça-feira (2) amanheceu com céu nublado e clima ameno, mas a previsão mostra pancadas de chuvas isoladas na capital e em outras regiões do estado. A instabilidade volta a aparecer e o tempo ficará nublado em quase todo o MS.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas permanecem altas, mas o calor e o mormaço começam a dar uma trégua. No estado, a mínima é 20ºC e a máxima de 37ºC. Já em Campo Grande, fica na casa dos 23ºC a 33ºC.

