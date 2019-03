Céu nublado e chuvas isoladas estão previstas para este sábado

Saiba Mais Clima Sexta-feira é de céu nublado e pancadas de chuvas em todo o estado

Durante a sábado (16) a condição de tempo será de céu nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. As informações são do Centro de Monitoramento de Clima e Tempo (Cemtec). Há possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade no estado.

A umidade relativa do ar no estado poderá variar entre 60% a 95% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 19°C a 34°C.

Em Campo Grande a temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 30°C.





