Sexta-feira Ã© de cÃ©u nublado e pancadas de chuva em todo estado

A sexta-feira amanheceu com céu nublado e clima ameno, mas a previsão aponta chuva forte e volumosa, na Capital e no estado. O tempo permanece instável no MS, que intensifica pancadas de chuvas nas regiões oeste, centro e sul.

Conforme o Instituto de Meteorologia (Inmet), o clima continua quente e as temperaturas sofrem pouca variação em decorrência da chuva. No estado a mínima é 21ºC e máxima 37ºC, já em Campo Grande fica na casa dos 22ºC a 32ºC.

