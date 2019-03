SÃ¡bado amanhece com chuva fraca em algumas regiÃµes da capital

O sábado começa com chuva fraca em algumas regiões de Campo Grande e no estado de Mato Grosso do Sul. A previsão é de que pancadas de chuvas aconteçam durante o dia.

Apesar da chuva que atinge algumas regiões de MS, a previsão ainda é de forte calor. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 36°C.

Na capital, as temperaturas devem variar entre 22°C e 32°C. Chuvas isoladas devem acontecer na capital e trovoadas podem atingir a cidade durante a tarde.

